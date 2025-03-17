Валюты / OMER
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OMER: Omeros Corporation
4.03 USD 0.06 (1.47%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OMER за сегодня изменился на -1.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.02, а максимальная — 4.18.
Следите за динамикой Omeros Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OMER
- Omeros earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Omeros stock rises after $22 million registered direct offering
- Omeros to raise $22 million in registered direct offering
- Omeros shareholders elect directors and approve executive pay at annual meeting
- Omeros stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on EU submission
- Omeros submits European application for transplant complication drug
- Omeros Announces Webcast Details for Annual Meeting of Shareholders
- Omeros Analyst Sees $1B Potential For Drug Before FDA Decision - Omeros (NASDAQ:OMER)
- This Domino's Pizza Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - Dynatrace (NYSE:DT), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Omeros: On The Brink As It Awaits Its Fall PDUFA For A Potential Blockbuster (OMER)
- Top 3 Health Care Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains This Quarter - Agilon Health (NYSE:AGL), ANI Pharmaceuticals (NASDAQ:ANIP)
- Omeros Corporation Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Eagle Financial Services, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Bausch & Lomb (NYSE:BLCO), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
- Omeros' New Leukemia Drug Team Ignites Hope For Cancer Fight - Omeros (NASDAQ:OMER)
- Omeros Corporation (OMER) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Top Wall Street Forecasters Revamp Omeros Price Expectations Ahead Of Q4 Earnings - Omeros (NASDAQ:OMER)
- Incyte, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Incyte (NASDAQ:INCY), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
Дневной диапазон
4.02 4.18
Годовой диапазон
2.95 13.60
- Предыдущее закрытие
- 4.09
- Open
- 4.09
- Bid
- 4.03
- Ask
- 4.33
- Low
- 4.02
- High
- 4.18
- Объем
- 1.496 K
- Дневное изменение
- -1.47%
- Месячное изменение
- -2.66%
- 6-месячное изменение
- -55.32%
- Годовое изменение
- 2.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.