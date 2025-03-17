クォートセクション
通貨 / OMER
OMER: Omeros Corporation

4.26 USD 0.20 (4.93%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OMERの今日の為替レートは、4.93%変化しました。日中、通貨は1あたり4.05の安値と4.29の高値で取引されました。

Omeros Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
4.05 4.29
1年のレンジ
2.95 13.60
以前の終値
4.06
始値
4.11
買値
4.26
買値
4.56
安値
4.05
高値
4.29
出来高
1.440 K
1日の変化
4.93%
1ヶ月の変化
2.90%
6ヶ月の変化
-52.77%
1年の変化
8.12%
