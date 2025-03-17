通貨 / OMER
OMER: Omeros Corporation
4.26 USD 0.20 (4.93%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OMERの今日の為替レートは、4.93%変化しました。日中、通貨は1あたり4.05の安値と4.29の高値で取引されました。
Omeros Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
4.05 4.29
1年のレンジ
2.95 13.60
- 以前の終値
- 4.06
- 始値
- 4.11
- 買値
- 4.26
- 買値
- 4.56
- 安値
- 4.05
- 高値
- 4.29
- 出来高
- 1.440 K
- 1日の変化
- 4.93%
- 1ヶ月の変化
- 2.90%
- 6ヶ月の変化
- -52.77%
- 1年の変化
- 8.12%
