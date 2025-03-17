QuotazioniSezioni
Valute / OMER
Tornare a Azioni

OMER: Omeros Corporation

4.18 USD 0.08 (1.88%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OMER ha avuto una variazione del -1.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.17 e ad un massimo di 4.31.

Segui le dinamiche di Omeros Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OMER News

Intervallo Giornaliero
4.17 4.31
Intervallo Annuale
2.95 13.60
Chiusura Precedente
4.26
Apertura
4.29
Bid
4.18
Ask
4.48
Minimo
4.17
Massimo
4.31
Volume
1.440 K
Variazione giornaliera
-1.88%
Variazione Mensile
0.97%
Variazione Semestrale
-53.66%
Variazione Annuale
6.09%
21 settembre, domenica