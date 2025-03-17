Valute / OMER
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
OMER: Omeros Corporation
4.18 USD 0.08 (1.88%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OMER ha avuto una variazione del -1.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.17 e ad un massimo di 4.31.
Segui le dinamiche di Omeros Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OMER News
- Omeros earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Omeros stock rises after $22 million registered direct offering
- Omeros to raise $22 million in registered direct offering
- Omeros shareholders elect directors and approve executive pay at annual meeting
- Omeros stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on EU submission
- Omeros submits European application for transplant complication drug
- Omeros Announces Webcast Details for Annual Meeting of Shareholders
- Omeros Analyst Sees $1B Potential For Drug Before FDA Decision - Omeros (NASDAQ:OMER)
- This Domino's Pizza Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - Dynatrace (NYSE:DT), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Omeros: On The Brink As It Awaits Its Fall PDUFA For A Potential Blockbuster (OMER)
- Top 3 Health Care Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains This Quarter - Agilon Health (NYSE:AGL), ANI Pharmaceuticals (NASDAQ:ANIP)
- Omeros Corporation Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Eagle Financial Services, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Bausch & Lomb (NYSE:BLCO), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
- Omeros' New Leukemia Drug Team Ignites Hope For Cancer Fight - Omeros (NASDAQ:OMER)
- Omeros Corporation (OMER) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Top Wall Street Forecasters Revamp Omeros Price Expectations Ahead Of Q4 Earnings - Omeros (NASDAQ:OMER)
- Incyte, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Incyte (NASDAQ:INCY), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
Intervallo Giornaliero
4.17 4.31
Intervallo Annuale
2.95 13.60
- Chiusura Precedente
- 4.26
- Apertura
- 4.29
- Bid
- 4.18
- Ask
- 4.48
- Minimo
- 4.17
- Massimo
- 4.31
- Volume
- 1.440 K
- Variazione giornaliera
- -1.88%
- Variazione Mensile
- 0.97%
- Variazione Semestrale
- -53.66%
- Variazione Annuale
- 6.09%
21 settembre, domenica