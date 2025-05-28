Moedas / OGEN
OGEN: Oragenics Inc
1.21 USD 0.06 (4.72%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OGEN para hoje mudou para -4.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.21 e o mais alto foi 1.29.
Veja a dinâmica do par de moedas Oragenics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
OGEN Notícias
Faixa diária
1.21 1.29
Faixa anual
0.11 7.60
- Fechamento anterior
- 1.27
- Open
- 1.26
- Bid
- 1.21
- Ask
- 1.51
- Low
- 1.21
- High
- 1.29
- Volume
- 118
- Mudança diária
- -4.72%
- Mudança mensal
- 17.48%
- Mudança de 6 meses
- 476.19%
- Mudança anual
- 210.26%
