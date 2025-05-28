Währungen / OGEN
OGEN: Oragenics Inc
1.25 USD 0.04 (3.31%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OGEN hat sich für heute um 3.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.19 bis zu einem Hoch von 1.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Oragenics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OGEN News
Tagesspanne
1.19 1.28
Jahresspanne
0.11 7.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.21
- Eröffnung
- 1.21
- Bid
- 1.25
- Ask
- 1.55
- Tief
- 1.19
- Hoch
- 1.28
- Volumen
- 114
- Tagesänderung
- 3.31%
- Monatsänderung
- 21.36%
- 6-Monatsänderung
- 495.24%
- Jahresänderung
- 220.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K