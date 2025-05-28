Valute / OGEN
OGEN: Oragenics Inc
1.24 USD 0.03 (2.48%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OGEN ha avuto una variazione del 2.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.19 e ad un massimo di 1.28.
Segui le dinamiche di Oragenics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
OGEN News
- Oragenics appoints Natasha Giordano to board of directors
- Oragenics advances toward phase IIa trials for concussion treatment
- Oragenics partners with Sterling for concussion drug production
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Oragenics stock tumbles after announcing $20 million preferred stock offering
- Oragenics announces $20 million preferred stock offering
- Oragenics to Present at 2025 BIO International Convention and Attend 42nd Annual National Neurotrauma Society Symposium
- Upcoming Stock Splits This Week (June 2 to June 6) – Stay Invested - TipRanks.com
- OGEN stock touches 52-week low at $0.12 amid sharp annual decline
- Oragenics announces reverse stock split to begin June 3
Intervallo Giornaliero
1.19 1.28
Intervallo Annuale
0.11 7.60
- Chiusura Precedente
- 1.21
- Apertura
- 1.21
- Bid
- 1.24
- Ask
- 1.54
- Minimo
- 1.19
- Massimo
- 1.28
- Volume
- 125
- Variazione giornaliera
- 2.48%
- Variazione Mensile
- 20.39%
- Variazione Semestrale
- 490.48%
- Variazione Annuale
- 217.95%
21 settembre, domenica