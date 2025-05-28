通貨 / OGEN
OGEN: Oragenics Inc
1.21 USD 0.06 (4.72%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OGENの今日の為替レートは、-4.72%変化しました。日中、通貨は1あたり1.21の安値と1.29の高値で取引されました。
Oragenics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OGEN News
- Oragenics appoints Natasha Giordano to board of directors
- Oragenics advances toward phase IIa trials for concussion treatment
- Oragenics partners with Sterling for concussion drug production
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Oragenics stock tumbles after announcing $20 million preferred stock offering
- Oragenics announces $20 million preferred stock offering
- Oragenics to Present at 2025 BIO International Convention and Attend 42nd Annual National Neurotrauma Society Symposium
- Upcoming Stock Splits This Week (June 2 to June 6) – Stay Invested - TipRanks.com
- OGEN stock touches 52-week low at $0.12 amid sharp annual decline
- Oragenics announces reverse stock split to begin June 3
1日のレンジ
1.21 1.29
1年のレンジ
0.11 7.60
- 以前の終値
- 1.27
- 始値
- 1.26
- 買値
- 1.21
- 買値
- 1.51
- 安値
- 1.21
- 高値
- 1.29
- 出来高
- 118
- 1日の変化
- -4.72%
- 1ヶ月の変化
- 17.48%
- 6ヶ月の変化
- 476.19%
- 1年の変化
- 210.26%
