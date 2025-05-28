Devises / OGEN
OGEN: Oragenics Inc
1.24 USD 0.03 (2.48%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OGEN a changé de 2.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.19 et à un maximum de 1.28.
Suivez la dynamique Oragenics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Oragenics appoints Natasha Giordano to board of directors
- Oragenics advances toward phase IIa trials for concussion treatment
- Oragenics partners with Sterling for concussion drug production
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Oragenics stock tumbles after announcing $20 million preferred stock offering
- Oragenics announces $20 million preferred stock offering
- Oragenics to Present at 2025 BIO International Convention and Attend 42nd Annual National Neurotrauma Society Symposium
- Upcoming Stock Splits This Week (June 2 to June 6) – Stay Invested - TipRanks.com
- OGEN stock touches 52-week low at $0.12 amid sharp annual decline
- Oragenics announces reverse stock split to begin June 3
Range quotidien
1.19 1.28
Range Annuel
0.11 7.60
- Clôture Précédente
- 1.21
- Ouverture
- 1.21
- Bid
- 1.24
- Ask
- 1.54
- Plus Bas
- 1.19
- Plus Haut
- 1.28
- Volume
- 125
- Changement quotidien
- 2.48%
- Changement Mensuel
- 20.39%
- Changement à 6 Mois
- 490.48%
- Changement Annuel
- 217.95%
20 septembre, samedi