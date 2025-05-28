Валюты / OGEN
OGEN: Oragenics Inc
1.30 USD 0.04 (3.17%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OGEN за сегодня изменился на 3.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.22, а максимальная — 1.31.
Следите за динамикой Oragenics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OGEN
- Oragenics appoints Natasha Giordano to board of directors
- Oragenics advances toward phase IIa trials for concussion treatment
- Oragenics partners with Sterling for concussion drug production
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Oragenics stock tumbles after announcing $20 million preferred stock offering
- Oragenics announces $20 million preferred stock offering
- Oragenics to Present at 2025 BIO International Convention and Attend 42nd Annual National Neurotrauma Society Symposium
- Upcoming Stock Splits This Week (June 2 to June 6) – Stay Invested - TipRanks.com
- OGEN stock touches 52-week low at $0.12 amid sharp annual decline
- Oragenics announces reverse stock split to begin June 3
Дневной диапазон
1.22 1.31
Годовой диапазон
0.11 7.60
- Предыдущее закрытие
- 1.26
- Open
- 1.29
- Bid
- 1.30
- Ask
- 1.60
- Low
- 1.22
- High
- 1.31
- Объем
- 87
- Дневное изменение
- 3.17%
- Месячное изменение
- 26.21%
- 6-месячное изменение
- 519.05%
- Годовое изменение
- 233.33%
