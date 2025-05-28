통화 / OGEN
OGEN: Oragenics Inc
1.24 USD 0.03 (2.48%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OGEN 환율이 오늘 2.48%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.19이고 고가는 1.28이었습니다.
Oragenics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
OGEN News
- Oragenics appoints Natasha Giordano to board of directors
- Oragenics advances toward phase IIa trials for concussion treatment
- Oragenics partners with Sterling for concussion drug production
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Oragenics stock tumbles after announcing $20 million preferred stock offering
- Oragenics announces $20 million preferred stock offering
- Oragenics to Present at 2025 BIO International Convention and Attend 42nd Annual National Neurotrauma Society Symposium
- Upcoming Stock Splits This Week (June 2 to June 6) – Stay Invested - TipRanks.com
- OGEN stock touches 52-week low at $0.12 amid sharp annual decline
- Oragenics announces reverse stock split to begin June 3
일일 변동 비율
1.19 1.28
년간 변동
0.11 7.60
- 이전 종가
- 1.21
- 시가
- 1.21
- Bid
- 1.24
- Ask
- 1.54
- 저가
- 1.19
- 고가
- 1.28
- 볼륨
- 125
- 일일 변동
- 2.48%
- 월 변동
- 20.39%
- 6개월 변동
- 490.48%
- 년간 변동율
- 217.95%
20 9월, 토요일