OBK: Origin Bancorp Inc
36.29 USD 0.82 (2.31%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OBK para hoje mudou para 2.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.40 e o mais alto foi 36.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Origin Bancorp Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
OBK Notícias
Faixa diária
35.40 36.45
Faixa anual
28.80 41.17
- Fechamento anterior
- 35.47
- Open
- 35.42
- Bid
- 36.29
- Ask
- 36.59
- Low
- 35.40
- High
- 36.45
- Volume
- 64
- Mudança diária
- 2.31%
- Mudança mensal
- -5.89%
- Mudança de 6 meses
- 5.80%
- Mudança anual
- 13.41%
