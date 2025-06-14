Valute / OBK
OBK: Origin Bancorp Inc
35.72 USD 1.05 (2.86%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OBK ha avuto una variazione del -2.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.72 e ad un massimo di 36.73.
Segui le dinamiche di Origin Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
OBK News
- Origin Bancorp stock price target raised to $42 by Raymond James
- Origin Bancorp, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OBK)
- Origin Bancorp, Inc. (OBK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Origin Bancorp Q2 2025 slides: Mixed results amid expanded optimization efforts
- Origin Bancorp (OBK) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Origin Bancorp earnings missed by $0.31, revenue fell short of estimates
- Renasant (RNST) Misses Q2 Earnings Estimates
- Customers Bancorp (CUBI) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Origin Bancorp (OBK) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Origin Bancorp Stock: Too Early To Be Bullish On This One (NYSE:OBK)
Intervallo Giornaliero
35.72 36.73
Intervallo Annuale
28.80 41.17
- Chiusura Precedente
- 36.77
- Apertura
- 36.40
- Bid
- 35.72
- Ask
- 36.02
- Minimo
- 35.72
- Massimo
- 36.73
- Volume
- 238
- Variazione giornaliera
- -2.86%
- Variazione Mensile
- -7.37%
- Variazione Semestrale
- 4.14%
- Variazione Annuale
- 11.63%
20 settembre, sabato