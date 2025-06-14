Divisas / OBK
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
OBK: Origin Bancorp Inc
35.47 USD 0.42 (1.20%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OBK de hoy ha cambiado un 1.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.23, mientras que el máximo ha alcanzado 36.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Origin Bancorp Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OBK News
- Origin Bancorp stock price target raised to $42 by Raymond James
- Origin Bancorp, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OBK)
- Origin Bancorp, Inc. (OBK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Origin Bancorp Q2 2025 slides: Mixed results amid expanded optimization efforts
- Origin Bancorp (OBK) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Origin Bancorp earnings missed by $0.31, revenue fell short of estimates
- Renasant (RNST) Misses Q2 Earnings Estimates
- Customers Bancorp (CUBI) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Origin Bancorp (OBK) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Origin Bancorp Stock: Too Early To Be Bullish On This One (NYSE:OBK)
Rango diario
35.23 36.40
Rango anual
28.80 41.17
- Cierres anteriores
- 35.05
- Open
- 35.37
- Bid
- 35.47
- Ask
- 35.77
- Low
- 35.23
- High
- 36.40
- Volumen
- 314
- Cambio diario
- 1.20%
- Cambio mensual
- -8.01%
- Cambio a 6 meses
- 3.41%
- Cambio anual
- 10.84%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B