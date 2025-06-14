货币 / OBK
OBK: Origin Bancorp Inc
35.05 USD 0.20 (0.57%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OBK汇率已更改-0.57%。当日，交易品种以低点34.68和高点35.29进行交易。
关注Origin Bancorp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
34.68 35.29
年范围
28.80 41.17
- 前一天收盘价
- 35.25
- 开盘价
- 35.20
- 卖价
- 35.05
- 买价
- 35.35
- 最低价
- 34.68
- 最高价
- 35.29
- 交易量
- 504
- 日变化
- -0.57%
- 月变化
- -9.10%
- 6个月变化
- 2.19%
- 年变化
- 9.53%
