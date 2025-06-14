Währungen / OBK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
OBK: Origin Bancorp Inc
36.50 USD 0.27 (0.73%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OBK hat sich für heute um -0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.40 bis zu einem Hoch von 36.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Origin Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OBK News
- Origin Bancorp stock price target raised to $42 by Raymond James
- Origin Bancorp, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OBK)
- Origin Bancorp, Inc. (OBK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Origin Bancorp Q2 2025 slides: Mixed results amid expanded optimization efforts
- Origin Bancorp (OBK) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Origin Bancorp earnings missed by $0.31, revenue fell short of estimates
- Renasant (RNST) Misses Q2 Earnings Estimates
- Customers Bancorp (CUBI) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Origin Bancorp (OBK) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Origin Bancorp Stock: Too Early To Be Bullish On This One (NYSE:OBK)
Tagesspanne
36.40 36.73
Jahresspanne
28.80 41.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.77
- Eröffnung
- 36.40
- Bid
- 36.50
- Ask
- 36.80
- Tief
- 36.40
- Hoch
- 36.73
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- -0.73%
- Monatsänderung
- -5.34%
- 6-Monatsänderung
- 6.41%
- Jahresänderung
- 14.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K