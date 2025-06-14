Валюты / OBK
OBK: Origin Bancorp Inc
35.05 USD 0.20 (0.57%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OBK за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.68, а максимальная — 35.29.
Следите за динамикой Origin Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OBK
- Origin Bancorp stock price target raised to $42 by Raymond James
- Origin Bancorp, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OBK)
- Origin Bancorp, Inc. (OBK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Origin Bancorp Q2 2025 slides: Mixed results amid expanded optimization efforts
- Origin Bancorp (OBK) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Origin Bancorp earnings missed by $0.31, revenue fell short of estimates
- Renasant (RNST) Misses Q2 Earnings Estimates
- Customers Bancorp (CUBI) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Origin Bancorp (OBK) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Origin Bancorp Stock: Too Early To Be Bullish On This One (NYSE:OBK)
Дневной диапазон
34.68 35.29
Годовой диапазон
28.80 41.17
- Предыдущее закрытие
- 35.25
- Open
- 35.20
- Bid
- 35.05
- Ask
- 35.35
- Low
- 34.68
- High
- 35.29
- Объем
- 504
- Дневное изменение
- -0.57%
- Месячное изменение
- -9.10%
- 6-месячное изменение
- 2.19%
- Годовое изменение
- 9.53%
