通貨 / OBK
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
OBK: Origin Bancorp Inc
36.77 USD 1.30 (3.67%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OBKの今日の為替レートは、3.67%変化しました。日中、通貨は1あたり35.40の安値と36.82の高値で取引されました。
Origin Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OBK News
- Origin Bancorp stock price target raised to $42 by Raymond James
- Origin Bancorp, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OBK)
- Origin Bancorp, Inc. (OBK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Origin Bancorp Q2 2025 slides: Mixed results amid expanded optimization efforts
- Origin Bancorp (OBK) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Origin Bancorp earnings missed by $0.31, revenue fell short of estimates
- Renasant (RNST) Misses Q2 Earnings Estimates
- Customers Bancorp (CUBI) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Origin Bancorp (OBK) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Origin Bancorp Stock: Too Early To Be Bullish On This One (NYSE:OBK)
1日のレンジ
35.40 36.82
1年のレンジ
28.80 41.17
- 以前の終値
- 35.47
- 始値
- 35.42
- 買値
- 36.77
- 買値
- 37.07
- 安値
- 35.40
- 高値
- 36.82
- 出来高
- 308
- 1日の変化
- 3.67%
- 1ヶ月の変化
- -4.64%
- 6ヶ月の変化
- 7.20%
- 1年の変化
- 14.91%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K