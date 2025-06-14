クォートセクション
通貨 / OBK
OBK: Origin Bancorp Inc

36.77 USD 1.30 (3.67%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OBKの今日の為替レートは、3.67%変化しました。日中、通貨は1あたり35.40の安値と36.82の高値で取引されました。

Origin Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
35.40 36.82
1年のレンジ
28.80 41.17
以前の終値
35.47
始値
35.42
買値
36.77
買値
37.07
安値
35.40
高値
36.82
出来高
308
1日の変化
3.67%
1ヶ月の変化
-4.64%
6ヶ月の変化
7.20%
1年の変化
14.91%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K