NUVB: Nuvation Bio Inc Class A
3.24 USD 0.04 (1.22%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NUVB para hoje mudou para -1.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.23 e o mais alto foi 3.46.
Veja a dinâmica do par de moedas Nuvation Bio Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
3.23 3.46
Faixa anual
1.54 4.09
- Fechamento anterior
- 3.28
- Open
- 3.33
- Bid
- 3.24
- Ask
- 3.54
- Low
- 3.23
- High
- 3.46
- Volume
- 2.157 K
- Mudança diária
- -1.22%
- Mudança mensal
- 10.58%
- Mudança de 6 meses
- 83.05%
- Mudança anual
- 41.48%
