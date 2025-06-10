Валюты / NUVB
NUVB: Nuvation Bio Inc Class A
3.26 USD 0.11 (3.49%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NUVB за сегодня изменился на 3.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.09, а максимальная — 3.41.
Следите за динамикой Nuvation Bio Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.09 3.41
Годовой диапазон
1.54 4.09
- Предыдущее закрытие
- 3.15
- Open
- 3.15
- Bid
- 3.26
- Ask
- 3.56
- Low
- 3.09
- High
- 3.41
- Объем
- 4.422 K
- Дневное изменение
- 3.49%
- Месячное изменение
- 11.26%
- 6-месячное изменение
- 84.18%
- Годовое изменение
- 42.36%
