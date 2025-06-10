货币 / NUVB
NUVB: Nuvation Bio Inc Class A
3.35 USD 0.09 (2.76%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NUVB汇率已更改2.76%。当日，交易品种以低点3.22和高点3.39进行交易。
关注Nuvation Bio Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NUVB新闻
- Nuvation Bio: A Rare Gem In The Risky Biotech Space (NYSE:NUVB)
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Guidewire Software, Samsara, Zumiez And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Braze (NASDAQ:BRZE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Top 2 Health Care Stocks That May Plunge This Month - Esperion Therapeutics (NASDAQ:ESPR), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Nuvation Bio stock reaches 52-week high at 3.46 USD
- Why I'm Avoiding Nuvation Bio Despite Its Recent FDA Approval (NYSE:NUVB)
- Nuvation Bio: What To Expect From IBTROZI Launch? (NYSE:NUVB)
- Nuvation Bio Inc. (NUVB) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Tracking David Abrams’ Abrams Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Nuvation Bio Inc. (NUVB) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Nuvation Bio earnings matched, revenue topped estimates
- Acadia Pharmaceuticals (ACAD) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- 3 ‘Strong Buy’ Russell 2000 Stocks with Triple-Digit Upside Potential - TipRanks.com
- Nuvation Bio stock rating reiterated at Market Outperform by Citizens JMP
- Nuvation Bio Announces National Comprehensive Cancer Network ® Adds Taletrectinib (IBTROZI™) as Preferred Option to Clinical Practice Guidelines in Oncology for Advanced ROS1+ Non-Small Cell Lung Ca
- Nuvation Bio - A Justified Fall Based On Post Marketing Requirements (NYSE:NUVB)
- Nuvation Bio price target lowered to $6 from $10 at RBC Capital
- Big Pharma's $18.3B Secret: Why U.S. Drug Giants Are Flooding China With Licensing Deals
- US pharma bets big on China to snap up potential blockbuster drugs
- Nuvation Bio stock holds steady as FDA approves lung cancer drug
- Nuvation Bio price target maintained at $6 by Citizens JMP
- Nuvation Bio stock falls after FDA approves lung cancer drug
- # FDA approves Nuvation Bio’s lung cancer drug taletrectinib
- Nuvation Bio: Judgement Day Grows Closer (NYSE:NUVB)
日范围
3.22 3.39
年范围
1.54 4.09
- 前一天收盘价
- 3.26
- 开盘价
- 3.25
- 卖价
- 3.35
- 买价
- 3.65
- 最低价
- 3.22
- 最高价
- 3.39
- 交易量
- 1.609 K
- 日变化
- 2.76%
- 月变化
- 14.33%
- 6个月变化
- 89.27%
- 年变化
- 46.29%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值