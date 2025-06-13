통화 / NUVB
NUVB: Nuvation Bio Inc Class A
3.22 USD 0.06 (1.90%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NUVB 환율이 오늘 1.90%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.15이고 고가는 3.29이었습니다.
Nuvation Bio Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NUVB News
- IBTROZI, ROS1 양성 폐암 치료제로 일본 승인
- Japan approves Nuvation Bio’s IBTROZI for ROS1-positive lung cancer
- Nuvation Bio stock reaches 52-week high at 3.46 USD
- Why I'm Avoiding Nuvation Bio Despite Its Recent FDA Approval (NYSE:NUVB)
- Nuvation Bio: What To Expect From IBTROZI Launch? (NYSE:NUVB)
- Nuvation Bio Inc. (NUVB) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Nuvation Bio earnings matched, revenue topped estimates
- Nuvation Bio Announces National Comprehensive Cancer Network ® Adds Taletrectinib (IBTROZI™) as Preferred Option to Clinical Practice Guidelines in Oncology for Advanced ROS1+ Non-Small Cell Lung Ca
- Nuvation Bio stock holds steady as FDA approves lung cancer drug
일일 변동 비율
3.15 3.29
년간 변동
1.54 4.09
- 이전 종가
- 3.16
- 시가
- 3.20
- Bid
- 3.22
- Ask
- 3.52
- 저가
- 3.15
- 고가
- 3.29
- 볼륨
- 4.176 K
- 일일 변동
- 1.90%
- 월 변동
- 9.90%
- 6개월 변동
- 81.92%
- 년간 변동율
- 40.61%
20 9월, 토요일