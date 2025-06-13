Währungen / NUVB
NUVB: Nuvation Bio Inc Class A
3.16 USD 0.12 (3.66%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NUVB hat sich für heute um -3.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.15 bis zu einem Hoch von 3.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nuvation Bio Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.15 3.46
Jahresspanne
1.54 4.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.28
- Eröffnung
- 3.33
- Bid
- 3.16
- Ask
- 3.46
- Tief
- 3.15
- Hoch
- 3.46
- Volumen
- 6.505 K
- Tagesänderung
- -3.66%
- Monatsänderung
- 7.85%
- 6-Monatsänderung
- 78.53%
- Jahresänderung
- 37.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K