通貨 / NUVB
NUVB: Nuvation Bio Inc Class A
3.16 USD 0.12 (3.66%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NUVBの今日の為替レートは、-3.66%変化しました。日中、通貨は1あたり3.15の安値と3.46の高値で取引されました。
Nuvation Bio Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
3.15 3.46
1年のレンジ
1.54 4.09
- 以前の終値
- 3.28
- 始値
- 3.33
- 買値
- 3.16
- 買値
- 3.46
- 安値
- 3.15
- 高値
- 3.46
- 出来高
- 6.505 K
- 1日の変化
- -3.66%
- 1ヶ月の変化
- 7.85%
- 6ヶ月の変化
- 78.53%
- 1年の変化
- 37.99%
