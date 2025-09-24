CotaçõesSeções
Moedas / NSA-PA
NSA-PA: National Storage Affiliates Trust 6.000% Series A Cumulative Re

23.60 USD 0.17 (0.72%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do NSA-PA para hoje mudou para -0.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.51 e o mais alto foi 23.65.

Veja a dinâmica do par de moedas National Storage Affiliates Trust 6.000% Series A Cumulative Re. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
23.51 23.65
Faixa anual
22.03 23.98
Fechamento anterior
23.77
Open
23.58
Bid
23.60
Ask
23.90
Low
23.51
High
23.65
Volume
25
Mudança diária
-0.72%
Mudança mensal
4.84%
Mudança de 6 meses
-0.04%
Mudança anual
-0.04%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
Venda de Casas Novas
Atu.
0.800 milh
Projeç.
0.692 milh
Prév.
0.664 milh
14:00
USD
Venda de Casas Novas (Mensal)
Atu.
20.5%
Projeç.
7.9%
Prév.
-1.8%
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
-0.607 milh
Projeç.
-2.631 milh
Prév.
-9.285 milh
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
0.177 milh
Projeç.
-0.329 milh
Prév.
-0.296 milh
17:00
USD
Leilão Note a 5 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.724%