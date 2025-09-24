КотировкиРазделы
NSA-PA: National Storage Affiliates Trust 6.000% Series A Cumulative Re

23.60 USD 0.17 (0.72%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NSA-PA за сегодня изменился на -0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.51, а максимальная — 23.65.

Следите за динамикой National Storage Affiliates Trust 6.000% Series A Cumulative Re. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
23.51 23.65
Годовой диапазон
22.03 23.98
Предыдущее закрытие
23.77
Open
23.58
Bid
23.60
Ask
23.90
Low
23.51
High
23.65
Объем
25
Дневное изменение
-0.72%
Месячное изменение
4.84%
6-месячное изменение
-0.04%
Годовое изменение
-0.04%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%