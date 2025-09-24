Валюты / NSA-PA
NSA-PA: National Storage Affiliates Trust 6.000% Series A Cumulative Re
23.60 USD 0.17 (0.72%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NSA-PA за сегодня изменился на -0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.51, а максимальная — 23.65.
Следите за динамикой National Storage Affiliates Trust 6.000% Series A Cumulative Re. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.51 23.65
Годовой диапазон
22.03 23.98
- Предыдущее закрытие
- 23.77
- Open
- 23.58
- Bid
- 23.60
- Ask
- 23.90
- Low
- 23.51
- High
- 23.65
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -0.72%
- Месячное изменение
- 4.84%
- 6-месячное изменение
- -0.04%
- Годовое изменение
- -0.04%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
- -0.607 млн
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
- 0.177 млн
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%