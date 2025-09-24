CotizacionesSecciones
Divisas / NSA-PA
Volver a Acciones

NSA-PA: National Storage Affiliates Trust 6.000% Series A Cumulative Re

23.60 USD 0.17 (0.72%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NSA-PA de hoy ha cambiado un -0.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.51, mientras que el máximo ha alcanzado 23.65.

Siga la dinámica de la pareja de divisas National Storage Affiliates Trust 6.000% Series A Cumulative Re. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Rango diario
23.51 23.65
Rango anual
22.03 23.98
Cierres anteriores
23.77
Open
23.58
Bid
23.60
Ask
23.90
Low
23.51
High
23.65
Volumen
25
Cambio diario
-0.72%
Cambio mensual
4.84%
Cambio a 6 meses
-0.04%
Cambio anual
-0.04%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas
Act.
0.800 M
Pronós.
0.692 M
Prev.
0.664 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas m/m
Act.
20.5%
Pronós.
7.9%
Prev.
-1.8%
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
-0.607 M
Pronós.
-2.631 M
Prev.
-9.285 M
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
0.177 M
Pronós.
-0.329 M
Prev.
-0.296 M
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 5 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.724%