NSA-PA: National Storage Affiliates Trust 6.000% Series A Cumulative Re
23.60 USD 0.17 (0.72%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NSA-PA ha avuto una variazione del -0.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.51 e ad un massimo di 23.65.
Segui le dinamiche di National Storage Affiliates Trust 6.000% Series A Cumulative Re. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
23.51 23.65
Intervallo Annuale
22.03 23.98
- Chiusura Precedente
- 23.77
- Apertura
- 23.58
- Bid
- 23.60
- Ask
- 23.90
- Minimo
- 23.51
- Massimo
- 23.65
- Volume
- 25
- Variazione giornaliera
- -0.72%
- Variazione Mensile
- 4.84%
- Variazione Semestrale
- -0.04%
- Variazione Annuale
- -0.04%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
- Agire
- 0.800 M
- Fcst
- 0.692 M
- Prev
- 0.664 M
14:00
USD
- Agire
- 20.5%
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -1.8%
14:30
USD
- Agire
- -0.607 M
- Fcst
- -2.631 M
- Prev
- -9.285 M
14:30
USD
- Agire
- 0.177 M
- Fcst
- -0.329 M
- Prev
- -0.296 M
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.724%