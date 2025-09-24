QuotazioniSezioni
NSA-PA
NSA-PA: National Storage Affiliates Trust 6.000% Series A Cumulative Re

23.60 USD 0.17 (0.72%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NSA-PA ha avuto una variazione del -0.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.51 e ad un massimo di 23.65.

Segui le dinamiche di National Storage Affiliates Trust 6.000% Series A Cumulative Re. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
23.51 23.65
Intervallo Annuale
22.03 23.98
Chiusura Precedente
23.77
Apertura
23.58
Bid
23.60
Ask
23.90
Minimo
23.51
Massimo
23.65
Volume
25
Variazione giornaliera
-0.72%
Variazione Mensile
4.84%
Variazione Semestrale
-0.04%
Variazione Annuale
-0.04%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
Vendita di Nuove Case
Agire
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Nuove Vendite Domestiche m/m
Agire
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Asta di Banconote a 5 anni
Agire
Fcst
Prev
3.724%