Währungen / NSA-PA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NSA-PA: National Storage Affiliates Trust 6.000% Series A Cumulative Re
23.60 USD 0.17 (0.72%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NSA-PA hat sich für heute um -0.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.51 bis zu einem Hoch von 23.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die National Storage Affiliates Trust 6.000% Series A Cumulative Re-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
23.51 23.65
Jahresspanne
22.03 23.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.77
- Eröffnung
- 23.58
- Bid
- 23.60
- Ask
- 23.90
- Tief
- 23.51
- Hoch
- 23.65
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- -0.72%
- Monatsänderung
- 4.84%
- 6-Monatsänderung
- -0.04%
- Jahresänderung
- -0.04%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
- Akt
- 0.800 M
- Erw
- 0.692 M
- Vorh
- 0.664 M
14:00
USD
- Akt
- 20.5%
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -1.8%
14:30
USD
- Akt
- -0.607 M
- Erw
- -2.631 M
- Vorh
- -9.285 M
14:30
USD
- Akt
- 0.177 M
- Erw
- -0.329 M
- Vorh
- -0.296 M
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.724%