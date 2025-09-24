KurseKategorien
Währungen / NSA-PA
Zurück zum Aktien

NSA-PA: National Storage Affiliates Trust 6.000% Series A Cumulative Re

23.60 USD 0.17 (0.72%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NSA-PA hat sich für heute um -0.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.51 bis zu einem Hoch von 23.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die National Storage Affiliates Trust 6.000% Series A Cumulative Re-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
23.51 23.65
Jahresspanne
22.03 23.98
Vorheriger Schlusskurs
23.77
Eröffnung
23.58
Bid
23.60
Ask
23.90
Tief
23.51
Hoch
23.65
Volumen
25
Tagesänderung
-0.72%
Monatsänderung
4.84%
6-Monatsänderung
-0.04%
Jahresänderung
-0.04%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten
Akt
0.800 M
Erw
0.692 M
Vorh
0.664 M
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten m/m
Akt
20.5%
Erw
7.9%
Vorh
-1.8%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-0.607 M
Erw
-2.631 M
Vorh
-9.285 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
0.177 M
Erw
-0.329 M
Vorh
-0.296 M
17:00
USD
5-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.724%