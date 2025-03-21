Moedas / NREF
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NREF: NexPoint Real Estate Finance Inc
14.18 USD 0.24 (1.72%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NREF para hoje mudou para 1.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.91 e o mais alto foi 14.22.
Veja a dinâmica do par de moedas NexPoint Real Estate Finance Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NREF Notícias
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- NexPoint Real Estate Finance increases promissory note to $15 million
- NexPoint Real Estate Finance to dual list on NYSE Texas
- Earnings call transcript: Nexpoint Real Estate Finance beats Q2 2025 EPS estimates
- NexPoint (NREF) Q2 Earnings Match Estimates
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
- Buy 6 Ideal Safe Dividend Power Dogs For June (NYSE:ZIM)
- NexPoint Real Estate Finance, Inc. Announces Series A Preferred Stock Dividend
- NexPoint Real Estate Finance Announces Shareholder Meeting Results
- NexPoint Real Estate Finance Stock: Making Hay While The Sun Shines (NYSE:NREF)
Faixa diária
13.91 14.22
Faixa anual
12.14 18.09
- Fechamento anterior
- 13.94
- Open
- 13.95
- Bid
- 14.18
- Ask
- 14.48
- Low
- 13.91
- High
- 14.22
- Volume
- 58
- Mudança diária
- 1.72%
- Mudança mensal
- -5.28%
- Mudança de 6 meses
- -6.15%
- Mudança anual
- -9.10%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh