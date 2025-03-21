货币 / NREF
NREF: NexPoint Real Estate Finance Inc
14.02 USD 0.08 (0.57%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NREF汇率已更改0.57%。当日，交易品种以低点13.98和高点14.30进行交易。
关注NexPoint Real Estate Finance Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NREF新闻
- NexPoint Real Estate Finance increases promissory note to $15 million
- NexPoint Real Estate Finance to dual list on NYSE Texas
- Earnings call transcript: Nexpoint Real Estate Finance beats Q2 2025 EPS estimates
- NexPoint (NREF) Q2 Earnings Match Estimates
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
- Buy 6 Ideal Safe Dividend Power Dogs For June (NYSE:ZIM)
- NexPoint Real Estate Finance, Inc. Announces Series A Preferred Stock Dividend
- NexPoint Real Estate Finance Announces Shareholder Meeting Results
- NexPoint Real Estate Finance Stock: Making Hay While The Sun Shines (NYSE:NREF)
日范围
13.98 14.30
年范围
12.14 18.09
- 前一天收盘价
- 13.94
- 开盘价
- 14.00
- 卖价
- 14.02
- 买价
- 14.32
- 最低价
- 13.98
- 最高价
- 14.30
- 交易量
- 78
- 日变化
- 0.57%
- 月变化
- -6.35%
- 6个月变化
- -7.21%
- 年变化
- -10.13%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值