NREF: NexPoint Real Estate Finance Inc
14.45 USD 0.25 (1.76%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NREF ha avuto una variazione del 1.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.99 e ad un massimo di 14.51.
Segui le dinamiche di NexPoint Real Estate Finance Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
13.99 14.51
Intervallo Annuale
12.14 18.09
- Chiusura Precedente
- 14.20
- Apertura
- 14.10
- Bid
- 14.45
- Ask
- 14.75
- Minimo
- 13.99
- Massimo
- 14.51
- Volume
- 127
- Variazione giornaliera
- 1.76%
- Variazione Mensile
- -3.47%
- Variazione Semestrale
- -4.37%
- Variazione Annuale
- -7.37%
21 settembre, domenica