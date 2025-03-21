QuotazioniSezioni
Valute / NREF
Tornare a Azioni

NREF: NexPoint Real Estate Finance Inc

14.45 USD 0.25 (1.76%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NREF ha avuto una variazione del 1.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.99 e ad un massimo di 14.51.

Segui le dinamiche di NexPoint Real Estate Finance Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NREF News

Intervallo Giornaliero
13.99 14.51
Intervallo Annuale
12.14 18.09
Chiusura Precedente
14.20
Apertura
14.10
Bid
14.45
Ask
14.75
Minimo
13.99
Massimo
14.51
Volume
127
Variazione giornaliera
1.76%
Variazione Mensile
-3.47%
Variazione Semestrale
-4.37%
Variazione Annuale
-7.37%
21 settembre, domenica