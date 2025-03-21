통화 / NREF
NREF: NexPoint Real Estate Finance Inc
14.45 USD 0.25 (1.76%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NREF 환율이 오늘 1.76%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.99이고 고가는 14.51이었습니다.
NexPoint Real Estate Finance Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
13.99 14.51
년간 변동
12.14 18.09
- 이전 종가
- 14.20
- 시가
- 14.10
- Bid
- 14.45
- Ask
- 14.75
- 저가
- 13.99
- 고가
- 14.51
- 볼륨
- 127
- 일일 변동
- 1.76%
- 월 변동
- -3.47%
- 6개월 변동
- -4.37%
- 년간 변동율
- -7.37%
20 9월, 토요일