NREF: NexPoint Real Estate Finance Inc
13.94 USD 0.18 (1.27%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NREF за сегодня изменился на -1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.92, а максимальная — 14.26.
Следите за динамикой NexPoint Real Estate Finance Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
13.92 14.26
Годовой диапазон
12.14 18.09
- Предыдущее закрытие
- 14.12
- Open
- 14.23
- Bid
- 13.94
- Ask
- 14.24
- Low
- 13.92
- High
- 14.26
- Объем
- 154
- Дневное изменение
- -1.27%
- Месячное изменение
- -6.88%
- 6-месячное изменение
- -7.74%
- Годовое изменение
- -10.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.