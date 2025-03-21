КотировкиРазделы
Валюты / NREF
Назад в Рынок акций США

NREF: NexPoint Real Estate Finance Inc

13.94 USD 0.18 (1.27%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NREF за сегодня изменился на -1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.92, а максимальная — 14.26.

Следите за динамикой NexPoint Real Estate Finance Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости NREF

Дневной диапазон
13.92 14.26
Годовой диапазон
12.14 18.09
Предыдущее закрытие
14.12
Open
14.23
Bid
13.94
Ask
14.24
Low
13.92
High
14.26
Объем
154
Дневное изменение
-1.27%
Месячное изменение
-6.88%
6-месячное изменение
-7.74%
Годовое изменение
-10.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.