NREF: NexPoint Real Estate Finance Inc
14.20 USD 0.26 (1.87%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NREFの今日の為替レートは、1.87%変化しました。日中、通貨は1あたり13.91の安値と14.22の高値で取引されました。
NexPoint Real Estate Finance Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
13.91 14.22
1年のレンジ
12.14 18.09
- 以前の終値
- 13.94
- 始値
- 13.95
- 買値
- 14.20
- 買値
- 14.50
- 安値
- 13.91
- 高値
- 14.22
- 出来高
- 78
- 1日の変化
- 1.87%
- 1ヶ月の変化
- -5.14%
- 6ヶ月の変化
- -6.02%
- 1年の変化
- -8.97%
