NREF: NexPoint Real Estate Finance Inc

14.20 USD 0.26 (1.87%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NREFの今日の為替レートは、1.87%変化しました。日中、通貨は1あたり13.91の安値と14.22の高値で取引されました。

NexPoint Real Estate Finance Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

NREF News

1日のレンジ
13.91 14.22
1年のレンジ
12.14 18.09
以前の終値
13.94
始値
13.95
買値
14.20
買値
14.50
安値
13.91
高値
14.22
出来高
78
1日の変化
1.87%
1ヶ月の変化
-5.14%
6ヶ月の変化
-6.02%
1年の変化
-8.97%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K