NREF: NexPoint Real Estate Finance Inc

14.18 USD 0.02 (0.14%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NREF hat sich für heute um -0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.10 bis zu einem Hoch von 14.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die NexPoint Real Estate Finance Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
14.10 14.20
Jahresspanne
12.14 18.09
Vorheriger Schlusskurs
14.20
Eröffnung
14.10
Bid
14.18
Ask
14.48
Tief
14.10
Hoch
14.20
Volumen
13
Tagesänderung
-0.14%
Monatsänderung
-5.28%
6-Monatsänderung
-6.15%
Jahresänderung
-9.10%
