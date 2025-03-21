Währungen / NREF
NREF: NexPoint Real Estate Finance Inc
14.18 USD 0.02 (0.14%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NREF hat sich für heute um -0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.10 bis zu einem Hoch von 14.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die NexPoint Real Estate Finance Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NREF News
Tagesspanne
14.10 14.20
Jahresspanne
12.14 18.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.20
- Eröffnung
- 14.10
- Bid
- 14.18
- Ask
- 14.48
- Tief
- 14.10
- Hoch
- 14.20
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -0.14%
- Monatsänderung
- -5.28%
- 6-Monatsänderung
- -6.15%
- Jahresänderung
- -9.10%
