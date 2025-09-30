- Visão do mercado
NLY-PG: Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating
A taxa do NLY-PG para hoje mudou para -0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.06 e o mais alto foi 25.15.
Veja a dinâmica do par de moedas Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NLY-PG hoje?
Hoje Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating (NLY-PG) está avaliado em 25.12. O instrumento é negociado dentro de -0.08%, o fechamento de ontem foi 25.14, e o volume de negociação atingiu 41. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NLY-PG em tempo real.
As ações de Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating pagam dividendos?
Atualmente Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating está avaliado em 25.12. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.13% e USD. Monitore os movimentos de NLY-PG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NLY-PG?
Você pode comprar ações de Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating (NLY-PG) pelo preço atual 25.12. Ordens geralmente são executadas perto de 25.12 ou 25.42, enquanto 41 e -0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NLY-PG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NLY-PG?
Investir em Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating envolve considerar a faixa anual 24.10 - 25.55 e o preço atual 25.12. Muitos comparam 0.60% e 1.13% antes de enviar ordens em 25.12 ou 25.42. Estude as mudanças diárias de preço de NLY-PG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
O maior preço de ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PG) no último ano foi 25.55. As ações oscilaram bastante dentro de 24.10 - 25.55, e a comparação com 25.14 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
O menor preço de ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PG) no ano foi 24.10. A comparação com o preço atual 25.12 e 24.10 - 25.55 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NLY-PG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NLY-PG?
No passado Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.14 e 1.13% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.14
- Open
- 25.15
- Bid
- 25.12
- Ask
- 25.42
- Low
- 25.06
- High
- 25.15
- Volume
- 41
- Mudança diária
- -0.08%
- Mudança mensal
- 0.60%
- Mudança de 6 meses
- 1.13%
- Mudança anual
- 1.13%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4