NLY-PG: Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating

25.12 USD 0.02 (0.08%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do NLY-PG para hoje mudou para -0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.06 e o mais alto foi 25.15.

Veja a dinâmica do par de moedas Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de NLY-PG hoje?

Hoje Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating (NLY-PG) está avaliado em 25.12. O instrumento é negociado dentro de -0.08%, o fechamento de ontem foi 25.14, e o volume de negociação atingiu 41. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NLY-PG em tempo real.

As ações de Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating pagam dividendos?

Atualmente Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating está avaliado em 25.12. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.13% e USD. Monitore os movimentos de NLY-PG no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de NLY-PG?

Você pode comprar ações de Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating (NLY-PG) pelo preço atual 25.12. Ordens geralmente são executadas perto de 25.12 ou 25.42, enquanto 41 e -0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NLY-PG no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de NLY-PG?

Investir em Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating envolve considerar a faixa anual 24.10 - 25.55 e o preço atual 25.12. Muitos comparam 0.60% e 1.13% antes de enviar ordens em 25.12 ou 25.42. Estude as mudanças diárias de preço de NLY-PG no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?

O maior preço de ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PG) no último ano foi 25.55. As ações oscilaram bastante dentro de 24.10 - 25.55, e a comparação com 25.14 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?

O menor preço de ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PG) no ano foi 24.10. A comparação com o preço atual 25.12 e 24.10 - 25.55 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NLY-PG em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de NLY-PG?

No passado Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.14 e 1.13% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.06 25.15
Faixa anual
24.10 25.55
Fechamento anterior
25.14
Open
25.15
Bid
25.12
Ask
25.42
Low
25.06
High
25.15
Volume
41
Mudança diária
-0.08%
Mudança mensal
0.60%
Mudança de 6 meses
1.13%
Mudança anual
1.13%
