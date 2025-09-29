- 概要
NLY-PG: Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating
NLY-PGの今日の為替レートは、-0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり25.06の安値と25.15の高値で取引されました。
Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
NLY-PG株の現在の価格は？
Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating の株価は本日25.12です。-0.08%内で取引され、前日の終値は25.14、取引量は41に達しました。NLY-PGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating の株は配当を出しますか？
Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating の現在の価格は25.12です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.13%やUSDにも注目します。NLY-PGの動きはライブチャートで確認できます。
NLY-PG株を買う方法は？
Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating の株は現在25.12で購入可能です。注文は通常25.12または25.42付近で行われ、41や-0.12%が市場の動きを示します。NLY-PGの最新情報はライブチャートで確認できます。
NLY-PG株に投資する方法は？
Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating への投資では、年間の値幅24.10 - 25.55と現在の25.12を考慮します。注文は多くの場合25.12や25.42で行われる前に、0.60%や1.13%と比較されます。NLY-PGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの株の最高値は？
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの過去1年の最高値は25.55でした。24.10 - 25.55内で株価は大きく変動し、25.14と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの株の最低値は？
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC(NLY-PG)の年間最安値は24.10でした。現在の25.12や24.10 - 25.55と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NLY-PGの動きはライブチャートで確認できます。
NLY-PGの株式分割はいつ行われましたか？
Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.14、1.13%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.14
- 始値
- 25.15
- 買値
- 25.12
- 買値
- 25.42
- 安値
- 25.06
- 高値
- 25.15
- 出来高
- 41
- 1日の変化
- -0.08%
- 1ヶ月の変化
- 0.60%
- 6ヶ月の変化
- 1.13%
- 1年の変化
- 1.13%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前