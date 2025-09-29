КотировкиРазделы
Валюты / NLY-PG
Назад в Рынок акций США

NLY-PG: Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating

25.09 USD 0.05 (0.20%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NLY-PG за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.06, а максимальная — 25.15.

Следите за динамикой Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NLY-PG сегодня?

Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating (NLY-PG) сегодня оценивается на уровне 25.09. Инструмент торгуется в пределах -0.20%, вчерашнее закрытие составило 25.14, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NLY-PG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating ?

Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating в настоящее время оценивается в 25.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.01% и USD. Отслеживайте движения NLY-PG на графике в реальном времени.

Как купить акции NLY-PG?

Вы можете купить акции Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating (NLY-PG) по текущей цене 25.09. Ордера обычно размещаются около 25.09 или 25.39, тогда как 32 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NLY-PG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NLY-PG?

Инвестирование в Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating предполагает учет годового диапазона 24.10 - 25.55 и текущей цены 25.09. Многие сравнивают 0.48% и 1.01% перед размещением ордеров на 25.09 или 25.39. Изучайте ежедневные изменения цены NLY-PG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?

Самая высокая цена ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PG) за последний год составила 25.55. Акции заметно колебались в пределах 24.10 - 25.55, сравнение с 25.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?

Самая низкая цена ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PG) за год составила 24.10. Сравнение с текущими 25.09 и 24.10 - 25.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NLY-PG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NLY-PG?

В прошлом Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.14 и 1.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.06 25.15
Годовой диапазон
24.10 25.55
Предыдущее закрытие
25.14
Open
25.15
Bid
25.09
Ask
25.39
Low
25.06
High
25.15
Объем
32
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
0.48%
6-месячное изменение
1.01%
Годовое изменение
1.01%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.