NLY-PG: Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating
Курс NLY-PG за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.06, а максимальная — 25.15.
Следите за динамикой Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NLY-PG сегодня?
Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating (NLY-PG) сегодня оценивается на уровне 25.09. Инструмент торгуется в пределах -0.20%, вчерашнее закрытие составило 25.14, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NLY-PG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating ?
Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating в настоящее время оценивается в 25.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.01% и USD. Отслеживайте движения NLY-PG на графике в реальном времени.
Как купить акции NLY-PG?
Вы можете купить акции Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating (NLY-PG) по текущей цене 25.09. Ордера обычно размещаются около 25.09 или 25.39, тогда как 32 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NLY-PG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NLY-PG?
Инвестирование в Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating предполагает учет годового диапазона 24.10 - 25.55 и текущей цены 25.09. Многие сравнивают 0.48% и 1.01% перед размещением ордеров на 25.09 или 25.39. Изучайте ежедневные изменения цены NLY-PG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
Самая высокая цена ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PG) за последний год составила 25.55. Акции заметно колебались в пределах 24.10 - 25.55, сравнение с 25.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
Самая низкая цена ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PG) за год составила 24.10. Сравнение с текущими 25.09 и 24.10 - 25.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NLY-PG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NLY-PG?
В прошлом Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.14 и 1.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.14
- Open
- 25.15
- Bid
- 25.09
- Ask
- 25.39
- Low
- 25.06
- High
- 25.15
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 0.48%
- 6-месячное изменение
- 1.01%
- Годовое изменение
- 1.01%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%