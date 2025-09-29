NLY-PG: Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating
今日NLY-PG汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点25.06和高点25.15进行交易。
关注Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
NLY-PG股票今天的价格是多少？
Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating 股票今天的定价为25.12。它在-0.08%范围内交易，昨天的收盘价为25.14，交易量达到41。NLY-PG的实时价格图表显示了这些更新。
Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating 股票是否支付股息？
Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating 目前的价值为25.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.13%和USD。实时查看图表以跟踪NLY-PG走势。
如何购买NLY-PG股票？
您可以以25.12的当前价格购买Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating 股票。订单通常设置在25.12或25.42附近，而41和-0.12%显示市场活动。立即关注NLY-PG的实时图表更新。
如何投资NLY-PG股票？
投资Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating 需要考虑年度范围24.10 - 25.55和当前价格25.12。许多人在以25.12或25.42下订单之前，会比较0.60%和。实时查看NLY-PG价格图表，了解每日变化。
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC的最高价格是25.55。在24.10 - 25.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating 的绩效。
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC股票的最低价格是多少？
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC（NLY-PG）的最低价格为24.10。将其与当前的25.12和24.10 - 25.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NLY-PG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NLY-PG股票是什么时候拆分的？
Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.14和1.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.14
- 开盘价
- 25.15
- 卖价
- 25.12
- 买价
- 25.42
- 最低价
- 25.06
- 最高价
- 25.15
- 交易量
- 41
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 0.60%
- 6个月变化
- 1.13%
- 年变化
- 1.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值