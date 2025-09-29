NLY-PG股票今天的价格是多少？ Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating 股票今天的定价为25.12。它在-0.08%范围内交易，昨天的收盘价为25.14，交易量达到41。NLY-PG的实时价格图表显示了这些更新。

Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating 股票是否支付股息？ Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating 目前的价值为25.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.13%和USD。实时查看图表以跟踪NLY-PG走势。

如何购买NLY-PG股票？ 您可以以25.12的当前价格购买Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating 股票。订单通常设置在25.12或25.42附近，而41和-0.12%显示市场活动。立即关注NLY-PG的实时图表更新。

如何投资NLY-PG股票？ 投资Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating 需要考虑年度范围24.10 - 25.55和当前价格25.12。许多人在以25.12或25.42下订单之前，会比较0.60%和。实时查看NLY-PG价格图表，了解每日变化。

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC的最高价格是25.55。在24.10 - 25.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating 的绩效。

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC股票的最低价格是多少？ ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC（NLY-PG）的最低价格为24.10。将其与当前的25.12和24.10 - 25.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NLY-PG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。