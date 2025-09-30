- Aperçu
NLY-PG: Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating
Le taux de change de NLY-PG a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.06 et à un maximum de 25.15.
Suivez la dynamique Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NLY-PG aujourd'hui ?
L'action Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating est cotée à 25.12 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.08%, a clôturé hier à 25.14 et son volume d'échange a atteint 41. Le graphique en temps réel du cours de NLY-PG présente ces mises à jour.
L'action Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating verse-t-elle des dividendes ?
Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating est actuellement valorisé à 25.12. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.13% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NLY-PG.
Comment acheter des actions NLY-PG ?
Vous pouvez acheter des actions Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating au cours actuel de 25.12. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.12 ou de 25.42, le 41 et le -0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NLY-PG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NLY-PG ?
Investir dans Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.10 - 25.55 et le prix actuel 25.12. Beaucoup comparent 0.60% et 1.13% avant de passer des ordres à 25.12 ou 25.42. Consultez le graphique du cours de NLY-PG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC ?
Le cours le plus élevé de ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC l'année dernière était 25.55. Au cours de 24.10 - 25.55, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.14 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC ?
Le cours le plus bas de ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PG) sur l'année a été 24.10. Sa comparaison avec 25.12 et 24.10 - 25.55 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NLY-PG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NLY-PG a-t-elle été divisée ?
Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.14 et 1.13% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.14
- Ouverture
- 25.15
- Bid
- 25.12
- Ask
- 25.42
- Plus Bas
- 25.06
- Plus Haut
- 25.15
- Volume
- 41
- Changement quotidien
- -0.08%
- Changement Mensuel
- 0.60%
- Changement à 6 Mois
- 1.13%
- Changement Annuel
- 1.13%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4