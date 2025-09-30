KurseKategorien
NLY-PG
NLY-PG: Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating

25.12 USD 0.02 (0.08%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NLY-PG hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.06 bis zu einem Hoch von 25.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von NLY-PG heute?

Die Aktie von Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating (NLY-PG) notiert heute bei 25.12. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.08% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.14 und das Handelsvolumen erreichte 41. Das Live-Chart von NLY-PG zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie NLY-PG Dividenden?

Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating wird derzeit mit 25.12 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.13% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NLY-PG zu verfolgen.

Wie kaufe ich NLY-PG-Aktien?

Sie können Aktien von Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating (NLY-PG) zum aktuellen Kurs von 25.12 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.12 oder 25.42 platziert, während 41 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NLY-PG auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in NLY-PG-Aktien?

Bei einer Investition in Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating müssen die jährliche Spanne 24.10 - 25.55 und der aktuelle Kurs 25.12 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.60% und 1.13%, bevor sie Orders zu 25.12 oder 25.42 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NLY-PG.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?

Der höchste Kurs von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PG) im vergangenen Jahr lag bei 25.55. Innerhalb von 24.10 - 25.55 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.14 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?

Der niedrigste Kurs von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PG) im Laufe des Jahres betrug 24.10. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.12 und der Spanne 24.10 - 25.55 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NLY-PG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von NLY-PG statt?

Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.14 und 1.13% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.06 25.15
Jahresspanne
24.10 25.55
Vorheriger Schlusskurs
25.14
Eröffnung
25.15
Bid
25.12
Ask
25.42
Tief
25.06
Hoch
25.15
Volumen
41
Tagesänderung
-0.08%
Monatsänderung
0.60%
6-Monatsänderung
1.13%
Jahresänderung
1.13%
