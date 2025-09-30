- Übersicht
NLY-PG: Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating
Der Wechselkurs von NLY-PG hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.06 bis zu einem Hoch von 25.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NLY-PG heute?
Die Aktie von Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating (NLY-PG) notiert heute bei 25.12. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.08% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.14 und das Handelsvolumen erreichte 41. Das Live-Chart von NLY-PG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NLY-PG Dividenden?
Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating wird derzeit mit 25.12 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.13% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NLY-PG zu verfolgen.
Wie kaufe ich NLY-PG-Aktien?
Sie können Aktien von Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating (NLY-PG) zum aktuellen Kurs von 25.12 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.12 oder 25.42 platziert, während 41 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NLY-PG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NLY-PG-Aktien?
Bei einer Investition in Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating müssen die jährliche Spanne 24.10 - 25.55 und der aktuelle Kurs 25.12 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.60% und 1.13%, bevor sie Orders zu 25.12 oder 25.42 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NLY-PG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
Der höchste Kurs von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PG) im vergangenen Jahr lag bei 25.55. Innerhalb von 24.10 - 25.55 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.14 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
Der niedrigste Kurs von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PG) im Laufe des Jahres betrug 24.10. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.12 und der Spanne 24.10 - 25.55 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NLY-PG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NLY-PG statt?
Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.14 und 1.13% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.14
- Eröffnung
- 25.15
- Bid
- 25.12
- Ask
- 25.42
- Tief
- 25.06
- Hoch
- 25.15
- Volumen
- 41
- Tagesänderung
- -0.08%
- Monatsänderung
- 0.60%
- 6-Monatsänderung
- 1.13%
- Jahresänderung
- 1.13%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4