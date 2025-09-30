QuotazioniSezioni
NLY-PG: Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating

25.12 USD 0.02 (0.08%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NLY-PG ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.06 e ad un massimo di 25.15.

Segui le dinamiche di Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NLY-PG oggi?

Oggi le azioni Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating sono prezzate a 25.12. Viene scambiato all'interno di -0.08%, la chiusura di ieri è stata 25.14 e il volume degli scambi ha raggiunto 41. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NLY-PG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating pagano dividendi?

Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating è attualmente valutato a 25.12. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.13% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NLY-PG.

Come acquistare azioni NLY-PG?

Puoi acquistare azioni Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating al prezzo attuale di 25.12. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.12 o 25.42, mentre 41 e -0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NLY-PG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NLY-PG?

Investire in Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating implica considerare l'intervallo annuale 24.10 - 25.55 e il prezzo attuale 25.12. Molti confrontano 0.60% e 1.13% prima di effettuare ordini su 25.12 o 25.42. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NLY-PG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?

Il prezzo massimo di ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC nell'ultimo anno è stato 25.55. All'interno di 24.10 - 25.55, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.14 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?

Il prezzo più basso di ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PG) nel corso dell'anno è stato 24.10. Confrontandolo con gli attuali 25.12 e 24.10 - 25.55 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NLY-PG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NLY-PG?

Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.14 e 1.13%.

Intervallo Giornaliero
25.06 25.15
Intervallo Annuale
24.10 25.55
Chiusura Precedente
25.14
Apertura
25.15
Bid
25.12
Ask
25.42
Minimo
25.06
Massimo
25.15
Volume
41
Variazione giornaliera
-0.08%
Variazione Mensile
0.60%
Variazione Semestrale
1.13%
Variazione Annuale
1.13%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4