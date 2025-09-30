- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NLY-PG: Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating
Il tasso di cambio NLY-PG ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.06 e ad un massimo di 25.15.
Segui le dinamiche di Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NLY-PG oggi?
Oggi le azioni Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating sono prezzate a 25.12. Viene scambiato all'interno di -0.08%, la chiusura di ieri è stata 25.14 e il volume degli scambi ha raggiunto 41. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NLY-PG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating pagano dividendi?
Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating è attualmente valutato a 25.12. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.13% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NLY-PG.
Come acquistare azioni NLY-PG?
Puoi acquistare azioni Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating al prezzo attuale di 25.12. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.12 o 25.42, mentre 41 e -0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NLY-PG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NLY-PG?
Investire in Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating implica considerare l'intervallo annuale 24.10 - 25.55 e il prezzo attuale 25.12. Molti confrontano 0.60% e 1.13% prima di effettuare ordini su 25.12 o 25.42. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NLY-PG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
Il prezzo massimo di ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC nell'ultimo anno è stato 25.55. All'interno di 24.10 - 25.55, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.14 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
Il prezzo più basso di ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PG) nel corso dell'anno è stato 24.10. Confrontandolo con gli attuali 25.12 e 24.10 - 25.55 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NLY-PG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NLY-PG?
Annaly Capital Management Inc 6.50% Series G Fixed-to-Floating ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.14 e 1.13%.
- Chiusura Precedente
- 25.14
- Apertura
- 25.15
- Bid
- 25.12
- Ask
- 25.42
- Minimo
- 25.06
- Massimo
- 25.15
- Volume
- 41
- Variazione giornaliera
- -0.08%
- Variazione Mensile
- 0.60%
- Variazione Semestrale
- 1.13%
- Variazione Annuale
- 1.13%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4