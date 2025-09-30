- Visão do mercado
NEWTH: Newtekone, Inc.
A taxa do NEWTH para hoje mudou para 0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.96 e o mais alto foi 25.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Newtekone, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NEWTH hoje?
Hoje Newtekone, Inc. (NEWTH) está avaliado em 25.00. O instrumento é negociado dentro de 0.08%, o fechamento de ontem foi 24.98, e o volume de negociação atingiu 32. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NEWTH em tempo real.
As ações de Newtekone, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Newtekone, Inc. está avaliado em 25.00. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.36% e USD. Monitore os movimentos de NEWTH no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NEWTH?
Você pode comprar ações de Newtekone, Inc. (NEWTH) pelo preço atual 25.00. Ordens geralmente são executadas perto de 25.00 ou 25.30, enquanto 32 e 0.16% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NEWTH no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NEWTH?
Investir em Newtekone, Inc. envolve considerar a faixa anual 23.00 - 25.95 e o preço atual 25.00. Muitos comparam 0.12% e 0.73% antes de enviar ordens em 25.00 ou 25.30. Estude as mudanças diárias de preço de NEWTH no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Newtekone, Inc.?
O maior preço de Newtekone, Inc. (NEWTH) no último ano foi 25.95. As ações oscilaram bastante dentro de 23.00 - 25.95, e a comparação com 24.98 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Newtekone, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Newtekone, Inc.?
O menor preço de Newtekone, Inc. (NEWTH) no ano foi 23.00. A comparação com o preço atual 25.00 e 23.00 - 25.95 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NEWTH em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NEWTH?
No passado Newtekone, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.98 e -0.36% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.98
- Open
- 24.96
- Bid
- 25.00
- Ask
- 25.30
- Low
- 24.96
- High
- 25.00
- Volume
- 32
- Mudança diária
- 0.08%
- Mudança mensal
- 0.12%
- Mudança de 6 meses
- 0.73%
- Mudança anual
- -0.36%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4