NEWTH: Newtekone, Inc.
Курс NEWTH за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.96, а максимальная — 25.00.
Следите за динамикой Newtekone, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NEWTH сегодня?
Newtekone, Inc. (NEWTH) сегодня оценивается на уровне 25.00. Инструмент торгуется в пределах 0.08%, вчерашнее закрытие составило 24.98, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NEWTH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Newtekone, Inc.?
Newtekone, Inc. в настоящее время оценивается в 25.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.36% и USD. Отслеживайте движения NEWTH на графике в реальном времени.
Как купить акции NEWTH?
Вы можете купить акции Newtekone, Inc. (NEWTH) по текущей цене 25.00. Ордера обычно размещаются около 25.00 или 25.30, тогда как 32 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NEWTH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NEWTH?
Инвестирование в Newtekone, Inc. предполагает учет годового диапазона 23.00 - 25.95 и текущей цены 25.00. Многие сравнивают 0.12% и 0.73% перед размещением ордеров на 25.00 или 25.30. Изучайте ежедневные изменения цены NEWTH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Newtekone, Inc.?
Самая высокая цена Newtekone, Inc. (NEWTH) за последний год составила 25.95. Акции заметно колебались в пределах 23.00 - 25.95, сравнение с 24.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Newtekone, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Newtekone, Inc.?
Самая низкая цена Newtekone, Inc. (NEWTH) за год составила 23.00. Сравнение с текущими 25.00 и 23.00 - 25.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NEWTH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NEWTH?
В прошлом Newtekone, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.98 и -0.36% после корпоративных действий.
