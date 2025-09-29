КотировкиРазделы
NEWTH: Newtekone, Inc.

25.00 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NEWTH за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.96, а максимальная — 25.00.

Следите за динамикой Newtekone, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NEWTH сегодня?

Newtekone, Inc. (NEWTH) сегодня оценивается на уровне 25.00. Инструмент торгуется в пределах 0.08%, вчерашнее закрытие составило 24.98, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NEWTH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Newtekone, Inc.?

Newtekone, Inc. в настоящее время оценивается в 25.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.36% и USD. Отслеживайте движения NEWTH на графике в реальном времени.

Как купить акции NEWTH?

Вы можете купить акции Newtekone, Inc. (NEWTH) по текущей цене 25.00. Ордера обычно размещаются около 25.00 или 25.30, тогда как 32 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NEWTH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NEWTH?

Инвестирование в Newtekone, Inc. предполагает учет годового диапазона 23.00 - 25.95 и текущей цены 25.00. Многие сравнивают 0.12% и 0.73% перед размещением ордеров на 25.00 или 25.30. Изучайте ежедневные изменения цены NEWTH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Newtekone, Inc.?

Самая высокая цена Newtekone, Inc. (NEWTH) за последний год составила 25.95. Акции заметно колебались в пределах 23.00 - 25.95, сравнение с 24.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Newtekone, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Newtekone, Inc.?

Самая низкая цена Newtekone, Inc. (NEWTH) за год составила 23.00. Сравнение с текущими 25.00 и 23.00 - 25.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NEWTH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NEWTH?

В прошлом Newtekone, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.98 и -0.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.96 25.00
Годовой диапазон
23.00 25.95
Предыдущее закрытие
24.98
Open
24.96
Bid
25.00
Ask
25.30
Low
24.96
High
25.00
Объем
32
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
0.12%
6-месячное изменение
0.73%
Годовое изменение
-0.36%
