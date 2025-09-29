NEWTH: Newtekone, Inc.
今日NEWTH汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点24.96和高点25.00进行交易。
关注Newtekone, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NEWTH股票今天的价格是多少？
Newtekone, Inc.股票今天的定价为25.00。它在0.08%范围内交易，昨天的收盘价为24.98，交易量达到32。NEWTH的实时价格图表显示了这些更新。
Newtekone, Inc.股票是否支付股息？
Newtekone, Inc.目前的价值为25.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.36%和USD。实时查看图表以跟踪NEWTH走势。
如何购买NEWTH股票？
您可以以25.00的当前价格购买Newtekone, Inc.股票。订单通常设置在25.00或25.30附近，而32和0.16%显示市场活动。立即关注NEWTH的实时图表更新。
如何投资NEWTH股票？
投资Newtekone, Inc.需要考虑年度范围23.00 - 25.95和当前价格25.00。许多人在以25.00或25.30下订单之前，会比较0.12%和。实时查看NEWTH价格图表，了解每日变化。
Newtekone, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Newtekone, Inc.的最高价格是25.95。在23.00 - 25.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Newtekone, Inc.的绩效。
Newtekone, Inc.股票的最低价格是多少？
Newtekone, Inc.（NEWTH）的最低价格为23.00。将其与当前的25.00和23.00 - 25.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NEWTH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NEWTH股票是什么时候拆分的？
Newtekone, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.98和-0.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.98
- 开盘价
- 24.96
- 卖价
- 25.00
- 买价
- 25.30
- 最低价
- 24.96
- 最高价
- 25.00
- 交易量
- 32
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.12%
- 6个月变化
- 0.73%
- 年变化
- -0.36%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值