NEWTH: Newtekone, Inc.

25.00 USD 0.02 (0.08%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NEWTH汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点24.96和高点25.00进行交易。

关注Newtekone, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

NEWTH股票今天的价格是多少？

Newtekone, Inc.股票今天的定价为25.00。它在0.08%范围内交易，昨天的收盘价为24.98，交易量达到32。NEWTH的实时价格图表显示了这些更新。

Newtekone, Inc.股票是否支付股息？

Newtekone, Inc.目前的价值为25.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.36%和USD。实时查看图表以跟踪NEWTH走势。

如何购买NEWTH股票？

您可以以25.00的当前价格购买Newtekone, Inc.股票。订单通常设置在25.00或25.30附近，而32和0.16%显示市场活动。立即关注NEWTH的实时图表更新。

如何投资NEWTH股票？

投资Newtekone, Inc.需要考虑年度范围23.00 - 25.95和当前价格25.00。许多人在以25.00或25.30下订单之前，会比较0.12%和。实时查看NEWTH价格图表，了解每日变化。

Newtekone, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Newtekone, Inc.的最高价格是25.95。在23.00 - 25.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Newtekone, Inc.的绩效。

Newtekone, Inc.股票的最低价格是多少？

Newtekone, Inc.（NEWTH）的最低价格为23.00。将其与当前的25.00和23.00 - 25.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NEWTH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NEWTH股票是什么时候拆分的？

Newtekone, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.98和-0.36%中可见。

日范围
24.96 25.00
年范围
23.00 25.95
前一天收盘价
24.98
开盘价
24.96
卖价
25.00
买价
25.30
最低价
24.96
最高价
25.00
交易量
32
日变化
0.08%
月变化
0.12%
6个月变化
0.73%
年变化
-0.36%
