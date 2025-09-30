- Übersicht
NEWTH: Newtekone, Inc.
Der Wechselkurs von NEWTH hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.96 bis zu einem Hoch von 25.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Newtekone, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NEWTH heute?
Die Aktie von Newtekone, Inc. (NEWTH) notiert heute bei 25.00. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.08% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.98 und das Handelsvolumen erreichte 32. Das Live-Chart von NEWTH zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NEWTH Dividenden?
Newtekone, Inc. wird derzeit mit 25.00 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.36% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NEWTH zu verfolgen.
Wie kaufe ich NEWTH-Aktien?
Sie können Aktien von Newtekone, Inc. (NEWTH) zum aktuellen Kurs von 25.00 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.00 oder 25.30 platziert, während 32 und 0.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NEWTH auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NEWTH-Aktien?
Bei einer Investition in Newtekone, Inc. müssen die jährliche Spanne 23.00 - 25.95 und der aktuelle Kurs 25.00 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.12% und 0.73%, bevor sie Orders zu 25.00 oder 25.30 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NEWTH.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Newtekone, Inc.?
Der höchste Kurs von Newtekone, Inc. (NEWTH) im vergangenen Jahr lag bei 25.95. Innerhalb von 23.00 - 25.95 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.98 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Newtekone, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Newtekone, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Newtekone, Inc. (NEWTH) im Laufe des Jahres betrug 23.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.00 und der Spanne 23.00 - 25.95 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NEWTH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NEWTH statt?
Newtekone, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.98 und -0.36% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.98
- Eröffnung
- 24.96
- Bid
- 25.00
- Ask
- 25.30
- Tief
- 24.96
- Hoch
- 25.00
- Volumen
- 32
- Tagesänderung
- 0.08%
- Monatsänderung
- 0.12%
- 6-Monatsänderung
- 0.73%
- Jahresänderung
- -0.36%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4