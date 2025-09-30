- Panoramica
NEWTH: Newtekone, Inc.
Il tasso di cambio NEWTH ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.96 e ad un massimo di 25.00.
Segui le dinamiche di Newtekone, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NEWTH oggi?
Oggi le azioni Newtekone, Inc. sono prezzate a 25.00. Viene scambiato all'interno di 0.08%, la chiusura di ieri è stata 24.98 e il volume degli scambi ha raggiunto 32. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NEWTH mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Newtekone, Inc. pagano dividendi?
Newtekone, Inc. è attualmente valutato a 25.00. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.36% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NEWTH.
Come acquistare azioni NEWTH?
Puoi acquistare azioni Newtekone, Inc. al prezzo attuale di 25.00. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.00 o 25.30, mentre 32 e 0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NEWTH sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NEWTH?
Investire in Newtekone, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 23.00 - 25.95 e il prezzo attuale 25.00. Molti confrontano 0.12% e 0.73% prima di effettuare ordini su 25.00 o 25.30. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NEWTH con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Newtekone, Inc.?
Il prezzo massimo di Newtekone, Inc. nell'ultimo anno è stato 25.95. All'interno di 23.00 - 25.95, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.98 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Newtekone, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Newtekone, Inc.?
Il prezzo più basso di Newtekone, Inc. (NEWTH) nel corso dell'anno è stato 23.00. Confrontandolo con gli attuali 25.00 e 23.00 - 25.95 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NEWTH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NEWTH?
Newtekone, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.98 e -0.36%.
- Chiusura Precedente
- 24.98
- Apertura
- 24.96
- Bid
- 25.00
- Ask
- 25.30
- Minimo
- 24.96
- Massimo
- 25.00
- Volume
- 32
- Variazione giornaliera
- 0.08%
- Variazione Mensile
- 0.12%
- Variazione Semestrale
- 0.73%
- Variazione Annuale
- -0.36%
