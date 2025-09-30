QuotazioniSezioni
NEWTH: Newtekone, Inc.

25.00 USD 0.02 (0.08%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NEWTH ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.96 e ad un massimo di 25.00.

Segui le dinamiche di Newtekone, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NEWTH oggi?

Oggi le azioni Newtekone, Inc. sono prezzate a 25.00. Viene scambiato all'interno di 0.08%, la chiusura di ieri è stata 24.98 e il volume degli scambi ha raggiunto 32. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NEWTH mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Newtekone, Inc. pagano dividendi?

Newtekone, Inc. è attualmente valutato a 25.00. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.36% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NEWTH.

Come acquistare azioni NEWTH?

Puoi acquistare azioni Newtekone, Inc. al prezzo attuale di 25.00. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.00 o 25.30, mentre 32 e 0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NEWTH sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NEWTH?

Investire in Newtekone, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 23.00 - 25.95 e il prezzo attuale 25.00. Molti confrontano 0.12% e 0.73% prima di effettuare ordini su 25.00 o 25.30. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NEWTH con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Newtekone, Inc.?

Il prezzo massimo di Newtekone, Inc. nell'ultimo anno è stato 25.95. All'interno di 23.00 - 25.95, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.98 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Newtekone, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Newtekone, Inc.?

Il prezzo più basso di Newtekone, Inc. (NEWTH) nel corso dell'anno è stato 23.00. Confrontandolo con gli attuali 25.00 e 23.00 - 25.95 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NEWTH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NEWTH?

Newtekone, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.98 e -0.36%.

Intervallo Giornaliero
24.96 25.00
Intervallo Annuale
23.00 25.95
Chiusura Precedente
24.98
Apertura
24.96
Bid
25.00
Ask
25.30
Minimo
24.96
Massimo
25.00
Volume
32
Variazione giornaliera
0.08%
Variazione Mensile
0.12%
Variazione Semestrale
0.73%
Variazione Annuale
-0.36%
