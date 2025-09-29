クォートセクション
NEWTH: Newtekone, Inc.

25.00 USD 0.02 (0.08%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NEWTHの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり24.96の安値と25.00の高値で取引されました。

Newtekone, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

NEWTH株の現在の価格は？

Newtekone, Inc.の株価は本日25.00です。0.08%内で取引され、前日の終値は24.98、取引量は32に達しました。NEWTHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Newtekone, Inc.の株は配当を出しますか？

Newtekone, Inc.の現在の価格は25.00です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.36%やUSDにも注目します。NEWTHの動きはライブチャートで確認できます。

NEWTH株を買う方法は？

Newtekone, Inc.の株は現在25.00で購入可能です。注文は通常25.00または25.30付近で行われ、32や0.16%が市場の動きを示します。NEWTHの最新情報はライブチャートで確認できます。

NEWTH株に投資する方法は？

Newtekone, Inc.への投資では、年間の値幅23.00 - 25.95と現在の25.00を考慮します。注文は多くの場合25.00や25.30で行われる前に、0.12%や0.73%と比較されます。NEWTHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Newtekone, Inc.の株の最高値は？

Newtekone, Inc.の過去1年の最高値は25.95でした。23.00 - 25.95内で株価は大きく変動し、24.98と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Newtekone, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Newtekone, Inc.の株の最低値は？

Newtekone, Inc.(NEWTH)の年間最安値は23.00でした。現在の25.00や23.00 - 25.95と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NEWTHの動きはライブチャートで確認できます。

NEWTHの株式分割はいつ行われましたか？

Newtekone, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.98、-0.36%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
24.96 25.00
1年のレンジ
23.00 25.95
以前の終値
24.98
始値
24.96
買値
25.00
買値
25.30
安値
24.96
高値
25.00
出来高
32
1日の変化
0.08%
1ヶ月の変化
0.12%
6ヶ月の変化
0.73%
1年の変化
-0.36%
