Moedas / NAOV
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NAOV: NanoVibronix Inc
6.71 USD 0.28 (4.01%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NAOV para hoje mudou para -4.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.40 e o mais alto foi 7.00.
Veja a dinâmica do par de moedas NanoVibronix Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NAOV Notícias
- E.U.A. - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice Dow Jones Industrial Average recuou 0,27%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- NanoVibronix raises $2 million in registered direct offering
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why NanoVibronix (NAOV) Stock Is Skyrocketing Today - NanoVibronix (NASDAQ:NAOV)
- NanoVibronix receives patent for medical device positioning technology
- NanoVibronix receives patent for medical imaging navigation overlay
- Upcoming Stock Splits This Week (August 11 to August 15) – Stay Invested - TipRanks.com
- NanoVibronix announces 1-for-10 reverse stock split effective August 11
- NanoVibronix secures $8 million in funding, with potential for more
- NanoVibronix adjourns special meeting due to lack of quorum, reschedules vote
- NanoVibronix corrects Series G Preferred Stock floor price in charter filing
- NanoVibronix Announces ENvue Drive “ First Intelligent Robotic Platform in Development for Bedside Feeding Tube and Vascular Line Navigation
- NanoVibronix’s ENvue Medical Division Announces Agreement with New York Medical Center to Implement ENvue™ Navigation Systems for Enteral Feeding Tube Placement
- Dow Rises Over 50 Points; US Inflation Rate Increases In May - CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM), Draganfly (NASDAQ:DPRO)
- NanoVibronix appoints new CEO after acquisition
- Why Nvidia Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), Actelis Networks (NASDAQ:ASNS)
- NanoVibronix refutes false stock offering claims
- Major Louisiana Hospital Selects ENvue System for Feeding Tube Procedures
- NanoVibronix stock plunges to 52-week low at $1.14
- NanoVibronix Announces Closing of $10 Million Public Offering of Preferred Stock and Warrants
- Crude Oil Falls Over 2%; US Retail Sales Increase 0.1% In April - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), Foot Locker (NYSE:FL)
- Dow Tumbles 150 Points; Walmart Earnings Top Views - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), Foot Locker (NYSE:FL)
- NanoVibronix sets terms for $10 million public offering
Faixa diária
6.40 7.00
Faixa anual
0.20 17.40
- Fechamento anterior
- 6.99
- Open
- 6.81
- Bid
- 6.71
- Ask
- 7.01
- Low
- 6.40
- High
- 7.00
- Volume
- 331
- Mudança diária
- -4.01%
- Mudança mensal
- 26.37%
- Mudança de 6 meses
- 106.46%
- Mudança anual
- 1000.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh