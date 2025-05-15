货币 / NAOV
NAOV: NanoVibronix Inc
6.99 USD 0.66 (8.63%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NAOV汇率已更改-8.63%。当日，交易品种以低点6.81和高点7.89进行交易。
关注NanoVibronix Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NAOV新闻
- 美国股市收低；截至收盘道琼斯工业平均指数下跌0.27%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- NanoVibronix raises $2 million in registered direct offering
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why NanoVibronix (NAOV) Stock Is Skyrocketing Today - NanoVibronix (NASDAQ:NAOV)
- NanoVibronix receives patent for medical device positioning technology
- NanoVibronix receives patent for medical imaging navigation overlay
- Upcoming Stock Splits This Week (August 11 to August 15) – Stay Invested - TipRanks.com
- NanoVibronix announces 1-for-10 reverse stock split effective August 11
- NanoVibronix secures $8 million in funding, with potential for more
- NanoVibronix adjourns special meeting due to lack of quorum, reschedules vote
- NanoVibronix corrects Series G Preferred Stock floor price in charter filing
- NanoVibronix Announces ENvue Drive “ First Intelligent Robotic Platform in Development for Bedside Feeding Tube and Vascular Line Navigation
- NanoVibronix’s ENvue Medical Division Announces Agreement with New York Medical Center to Implement ENvue™ Navigation Systems for Enteral Feeding Tube Placement
- Dow Rises Over 50 Points; US Inflation Rate Increases In May - CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM), Draganfly (NASDAQ:DPRO)
- NanoVibronix appoints new CEO after acquisition
- Why Nvidia Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), Actelis Networks (NASDAQ:ASNS)
- NanoVibronix refutes false stock offering claims
- Major Louisiana Hospital Selects ENvue System for Feeding Tube Procedures
- NanoVibronix stock plunges to 52-week low at $1.14
- NanoVibronix Announces Closing of $10 Million Public Offering of Preferred Stock and Warrants
- Crude Oil Falls Over 2%; US Retail Sales Increase 0.1% In April - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), Foot Locker (NYSE:FL)
- Dow Tumbles 150 Points; Walmart Earnings Top Views - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), Foot Locker (NYSE:FL)
- NanoVibronix sets terms for $10 million public offering
日范围
6.81 7.89
年范围
0.20 17.40
- 前一天收盘价
- 7.65
- 开盘价
- 7.89
- 卖价
- 6.99
- 买价
- 7.29
- 最低价
- 6.81
- 最高价
- 7.89
- 交易量
- 465
- 日变化
- -8.63%
- 月变化
- 31.64%
- 6个月变化
- 115.08%
- 年变化
- 1045.90%
